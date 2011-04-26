У жильцов дома на Среднерогатской появился собственный "водопад"

Во вторник, 26 апреля, около 10:30 жители заметили поток воды, который бежал с верхних этажей сквозь общие балконы. Вода просачивалась и сквозь лифты, которые во избежание поломки было решено остановить до обеда следующего дня.

В уже скандальном доме на Среднерогатской, 9, у жильцов одной из парадных появился собственный "водопад". Об этом Piter. TV сообщили сами жители.

Во вторник, 26 апреля, около 10:30 жители заметили поток воды, который бежал с верхних этажей сквозь общие балконы. Вода просачивалась и сквозь лифты, которые во избежание поломки было решено остановить до обеда следующего дня.

Как стало известно Piter.TV, сантехник поделился с жильцами информацией о том, что прорвало стояк ГВС, который проходит по помещению коллекторных, и именно с него осуществлялся разлив воды с 23 по 9 этажи. Диаметр трубы составляет 63 мм, поэтому в доме и образовался "водопад". Также специалист отметил, что большая часть магистралей находится в плачевном состоянии, поэтому прорвать трубу может где угодно (что и случается с завидной регулярностью). Отметим, что дом по данному адресу был сдан в эксплуатацию в 2016 году. Также, по словам некоторых жителей, трубы не соответствуют нормативам и не предназначены для использования горячей воды.

Piter.TV связался с УК "Триум Сервис" для уточнения деталей происшествия. Изначально представительница УК Екатерина попросила немного времени, чтобы уточнить информацию, но вскоре отказалась отвечать, сославшись на появившегося посетителя. На момент публикации обратного звонка из управляющей компании не поступало.

Напомним, уже больше года жители дома на Среднерогатской, 9, борются с созданным без их участия жилищным кооперативом (ЖК), который, в том числе, нанимает УК без проведения общего собрания собственников. А в начале апреля председателя конфликтного ЖК на Среднерогатской вовсе обвинили в нападении на жильцов.

Видео: Piter.tv; предоставлено жителем дома