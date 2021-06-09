Председателя конфликтного ЖК на Среднерогатской обвинили в нападении на жильцов

Одному из собственников диагностировали ушибы, ссадины и сотрясение головного мозга.

Уже больше года жители дома на Среднерогатской, 9, борются с созданным без их участия жилищным кооперативом (ЖК). В феврале Piter.TV рассказывал, что пока идут суды о признании недействительным решения общего собрания собственников, председатель жилищного кооператива Иван Тихашин ставит заглушки самым активным борцам за справедливость, без общего собрания собственников (ОСС) меняет исправные домофоны и без ведома переключает жильцов на другого телевизионного провайдера. В этот раз председатель жилищного кооператива пошел дальше – по словам жильцов – он напал на них и нанес травмы. Одному из собственников был причинен средний вред здоровью.

В среду, 30 марта, Московский районный суд признал недействительным решение общего собрания собственников о создании Тихашиным И.С. ЖК "Наш дом, Среднерогатская-9". Собрание якобы проводилось с 21 декабря 2020 по 20 февраля 2021 год. Указанное решение пока не вступило в законную силу.

В этот же день после суда, на котором Иван Тихашин не присутствовал, представители инициативной группы жильцов пришли в помещение, занятое управляющей компанией. Собственники предоставили выписку из ЕГРЮЛ, которая подтверждает право использования помещения, в котором находится на данный момент управляющая компания, нанятая Иваном Тихашиным. УК за 10 дней до этого также просили предоставить документы, на основании которых они занимают данное помещение. При отсутствии таких документов они должны были освободить площадь. Ни того, ни другого не произошло.

По словам представителя инициативной группы жильцов Руслана Сивоконь, в помещении был управляющий Григорий Черкасов. Он ознакомился со всеми документами и предложил дождаться полиции. Через 5 минут пришел диспетчер, а за ним и председатель жилищного кооператива Иван Тихашин.

Со словами "приём окончен", он толкнул Алексея Никитина (один из собственников), далее по его команде Григорий Черкасов и диспетчер напали на нас и начали наносить удары руками и ногами. Я упал на пол, где меня начали бить ногами. В какой-то момент удалось подняться и покинуть помещение. Руслан Сивоконь, представитель инициативной группы

По словам Руслана Сивоконь, в этот же день были оформлены три заявления в 51 отделение полиции. В травматологии у него диагностировали ушибы, ссадины и сотрясение головного мозга. На момент публикации, уголовное дело по факту побоев возбуждено не было.

предоставил Руслан Сивоконь

Также, по словам некоторых жильцов, им от Ивана Тихашина и Григория Черкасова поступают угрозы о физической расправе и порче имущества. Помимо этого, в диспетчерской им заблокировали доступ к парковочным местам, приобретённым в собственность.

Фото: взято из Telegram-канала чата жителей дома

Также напомним, указанные выше Иван Тихашин и Григорий Черкасов являлись обвиняемыми в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.247, п.п.а,б ч.2 ст. 171 УК РФ. В октябре 2021 года они получили условные сроки, но с них сняли судимость по амнистии.

Скриншот: Объединенная пресс-служба городских судов Петербурга

Главное фото: Piter.TV