Экс-зампрокурора и его сообщники предстанут перед судом за организацию незаконной свалки

В промзоне "Обухово" скопилось не менее 375 тонн опасных отходов.

На бывшего заместителя прокурора Невского района и четырех его сообщников завели уголовное дело за создание незаконного полигона для складирования опасных химический отходов. Об этом 16 декабря сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

По версии обвинения, Виктор Григорьев в период с января по май 2015 года разработал план и организовал преступную группу. Подельники должны были заниматься незаконным размещением и хранением отходов IV-V классов опасности.

У каждого из участников ОПГ были свои обязанности. Григорьев нашел земельный участок в промзоне "Обухово". От незаконной деятельности сообщники ежедневно получали доход в не менее 100 тыс. рублей. За полгода, с мая по октябрь 2014, злоумышленникам удалось заработать не менее 15 млн рублей. Кроме того, мужчина, пользуясь своим должностным положением, освободил от административной ответственности одному из участников группы.

На свалке, которая появилась в Невском районе, скопилось не менее 375 тонн опасных отходов, которые содержат свинец, мышьяк, ртуть. Кроме вреда для окружающей среды, незаконная деятельность принесла крупный ущерб государству: рекультивация земельного участка обойдется в не менее 2 млрд рублей.

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