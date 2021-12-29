На ремонт объектов здравоохранения в Петербурге выделили более миллиарда рублей в 2021 году

Губернатор города отметил, что работы провели в установленные сроки.

На ремонт объектов здравоохранения в 2021 году выделили более 1,1 млрд рублей. Об этом 2 января сообщила пресс-служба Смольного.

В частности, капитальный ремонт прошел в акушерском отделении Родильного дома №16, помещениях амбулаторно-консультативного отделения в Городской больнице № 26, приемном отделении и помещениях хирургического отделения в Городской больнице Святого Великомученика Георгия и других медучреждениях.

В 2022 году ремонт пройдет в 80 поликлиниках.

Ранее Piter.TV представил видеоматериал о том, какие соцобъекты построили в Петербурге в 2021 году.

Фото: Piter.TV