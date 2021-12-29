Детсады, школы и поликлиники: какие соцобъекты построили в Петербурге в 2021 году

Главные лица строительной сферы Петербурга рассказали, как в городе строят объекты социального назначения, каких выбирают подрядчиков, и что было построено в 2021 году.

Санкт-Петербург — один из наиболее активно растущих городов России. Как по темпам прироста населения, так и по показателям ввода жилья. Только за 10 месяцев текущего года в Петербурге было введено почти три миллиона квадратных метров жилья, сообщает "Строительный Петербург". Мегаполис растет, а социальной инфраструктуры в густонаселенных районах не всегда хватает. Над решением проблемы накопленного дефицита между жилой застройкой и социальными объектами работает Комитет по строительству Санкт-Петербурга.

Мы в последние пару лет провели реформирование работы Комитета по строительству, наладили системную работу, работу с подрядчиками. Особого секрета нет, на данный момент исполнение адресной инвестиционной программы около 100 процентов, мы близки к этому показателю. Работа ведется постоянно, системно, на всех фронтах. Игорь Креславский, глава Комитета по строительству Санкт-Петербурга

Адресная инвестиционная программа Петербурга — один из эффективных инструментов решения проблемы. Это механизм распределения расходов городского бюджета на финансирование строительства социальных объектов. Адресная инвестиционная программа на 2021 год — это 25 социальных объектов, в числе которых объекты образования, здравоохранения, культуры, социальной политики, жилищного строительства и коммунального хозяйства.

Одна из важнейших задач — поиск подрядчиков для строительства социальных объектов. Подрядчик, прежде всего, должен иметь положительный опыт строительства социальных учреждений, а также опыт взаимодействия с бюджетными организациями. Поиск подрядчиков происходит через стандартную процедуру госзакупки. Качество строительства социальных объектов находится под пристальным контролем города, каждый объект тщательно проверяется по несколько раз на всех этапах строительства.

Мы сейчас мобилизовали строительную отрасль и те подрядчики, которые сейчас работают с Комитетом по строительству по адресной инвестиционной программе, они безусловно стараются очень, по-другому относятся. Строительство социальных объектов – это одно из самых важных направлений в развитии города, поэтому отношение у подрядчиков очень серьезное. Игорь Креславский, глава Комитета по строительству Санкт-Петербурга

Среди объектов, введенных в эксплуатацию — три новые школы на 2700 мест, пять дошкольных образовательных учреждений на 965 мест, две детские поликлиники, рассчитанные на 700 посещений в смену, две взрослые поликлиники на 600 посещений в смену каждая, центр реабилитации инвалидов, общежитие для врачей и библиотека. В программу вошло строительство нового корпуса Больницы святого Георгия и Детской городской больницы № 2, многоквартирного жилого дома в Каменке.

Также были реконструированы три объекта общего образования, здание реабилитационного центра для несовершеннолетних в Усть-Ижоре и четыре рабочих корпуса Городской больницы № 40. Проведена инженерная подготовка двух объектов коммунального хозяйства. Всего 25 социальных объектов.

За счет того, что теперь новые разрешения на строительно-монтажные работы не получаются без стопроцентной обеспеченности всеми объектами социальной инфраструктуры, в сложившийся дефицит больше не довносится ни одного места ни в садах, ни в школах, ни в поликлиниках. Мы только договариваемся по точечным адресам с инвесторами, и они зачастую берут на себя дополнительную нагрузку и делают, например, двойные школы. Николай Линченко, вице-губернатор Санкт-Петербурга

Особое внимание уделяется сфере образования. В этом году в Петербурге в рамках адресной инвестиционной программы были реконструированы две школы: Центр образования на Турбинной улице и школа в Сестрорецке на улице Мосина. Кроме того, в городе открылись три новые школы: школа на Шуваловском проспекте, Морской лицей на Комендантском и одна из самых больших школ в городе на улице Лидии Зверевой.

Современную школу на 1600 учеников общей площадью более 31 тысячи квадратов за полтора года построила компания БалтИнвестСтрой. Два бассейна, два спортивных зала, зал хореографии, просторная столовая – это далеко не все плюсы новой школы.

Мы старались, набирали народ, всеми усилиями у нас получилось это сделать. Сложно, работали без выходных в две смены, все шло по плану и графику, соблюдали все условия, наверное, поэтому у нас и получилось построить такую большую и замечательную школу, одну из самых больших школ Питера. Максим Панкеев, руководитель строительства ООО "БалтИнвестСтрой"

Для хорошего подрядчика важно не только построить объект, но и оправдать ожидания пользователя. Социальное строительство подразумевает тесный контакт и сотрудничество с руководством учебных заведений. Зачастую подрядчик подстраивается под директора школы или заведующую, согласовывает дизайн помещений и прорабатывает все детали.

Это действительно было счастье, потому что мы разрабатывали дизайн-проект вместе со строителями. Здесь каждая стеночка, любой уголочек школы он продуман. Я считаю, что нам очень повезло с застройщиком, потому что они реагировали на любую просьбу. Елена Касавцова, директор школы №575

В быстрорастущем Приморском районе эту школу ждали долго, первого сентября на линейке встретились с учителями сразу семь первых классов. Качество строительства сразу оценили и родители учеников.

Школ мало, детей очень много. Это, конечно, замечательно, что открылась данная школа, тем более, она самая крупная не только в районе, но и в городе. Наталья Луценко, жительница Приморского района

Школа прекрасная, мы ходили сюда на экскурсию и видели все образовательные и оздоровительные возможности для детей. С точки зрения материальной базы, эта школа просто чудесная. Марина Беккер, жительница Приморского района

В рамках адресной инвестиционной программы в августе построен детский сад на проспекте Ветеранов. Подрядчик — компания СУ-17, здание рассчитано на 200 мест. В садике предусмотрены актовый и тренажерные залы и бассейн с антискользящим полом и подогревом.

Бассейн полностью соответствует всем нормативам. Он будет очищаться, постоянная фильтрация воды. Также будет предназначен лабораторный комплекс, где будут отбираться пробы и отвозиться на анализы. Денис Гордиенко, генеральный директор компании СУ-17

В этом детском саду на входной группе предусмотрены ступени с подогревом на период наших холодных зим, в том числе обогрев для маломобильных групп. Здесь предусмотрена двойная кровля, обеспеченная системой молниеотвода с подогревом и водоотведением. Вот этот огромный комплекс работ выполнен в полном объеме. Владимир Болдырев, начальник Госстройнадзора Санкт-Петербурга

Еще одним проектом этого подрядчика стал Центр реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Кировского района. Четырехэтажное здание оснастили современным оборудованием для людей с ограниченными возможностями: пандусами, лифтами и подъемниками. В центре предусмотрели столовую, спортивный и актовый залы, бассейн, сауну и даже соляную пещеру.

Центр социально реабилитации оказывал содействие, также как и мы со своей стороны. Мы были в постоянном контакте на всех этапах строительства, согласовывали цветовые решения, дизайнерские, что позволило в кратчайшие сроки выполнить работы с надлежащим качеством. Юрий Сингур, начальник отдела строительного контроля "Фонд капитального строительства и реконструкции Санкт-Петербурга"

В Петербурге уделяют пристальное внимание и объектам профессионального образования. В этом году раньше заявленного срока завершилась реконструкция Колледжа судостроения. Подрядчик Норд-Строй начал восстановительные работы в январе 2020 года, к сентябрю 2021-го здание уже было готово для студентов. Здание с богатой сорокалетней историей снова может принимать в своих стенах учеников.

Здесь устроен актовый зал, административные помещения, дополнительно устроена галерея и пристроены кабинеты информатики. Выполнена перепланировка учебных классов, теперь здесь появились лаборатории, перепланировка столовой, теперь столовая на втором этаже, а на первом полноценная кухня. Дмитрий Жижикин, главный инженер ООО "Норд-Строй"

С каждым годом современных зданий социальной инфраструктуры, оборудованных по последнему слову техники, в Петербурге становится все больше. Школы и детские сады, поликлиники и больницы благодаря добросовестным подрядчикам строятся из качественных материалов и в соответствии со сроками. Комитет по строительству продолжит уделять особое внимание объектам социальной инфраструктуры.

У нас большой дефицит в городе, поэтому основное направление — это больницы, поликлиники, школы, детские сады и другие социальные объекты. Это направление сохранится и в следующем году. Игорь Креславский, глава Комитета по строительству Санкт-Петербурга

В 2022 году в рамках адресной инвестиционной программы Комитета по строительству будет введено еще 27 объектов соцназначения. Таким образом, накопленный годами дефицит социальных объектов с каждым годом продолжит сокращаться. В планах построить четыре спортивных объекта, четыре здравоохранения, шесть садиков и пять школ.

Фото и видео: Строительный Петербург

