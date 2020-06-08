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В будущем году в Петербурге планируют начать ремонт в 80 поликлиниках
Сегодня, 14:54
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В будущем году в Петербурге планируют начать ремонт в 80 поликлиниках

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Известно, что медицинские учреждения продолжать принимать пациентов даже в период работ.

В 2022 году в 81 поликлиниках Петербурга начнут ремонтные работы. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по здравоохранению в воскресенье, 19 декабря.

Ремонт будут проводить поэтапно: займутся отдельными этажами и кабинетами. Специалисты остановились на этом подходе к работе, чтобы медицинские учреждения не закрывались и могли принимать пациентов. 

Известно, что в этом году ремонтировать начали 78 объектов. В 2022 году мастера возьмутся еще за 81 здание. В 2023 году работы проведут на 74 объектах. Еще 11 поликлиник приведут в порядок через 4 года. На проект выделили 5,8 млрд рублей из городского и федерального бюджета.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Петербурге открылся новый корпус больницы Святого Георгия.

Фото: Piter.tv

 

Теги: здоровье петербуржцев, комитет здравоохранения, ремонт в поликлиниках
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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