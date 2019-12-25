Ребенка-инвалида обеспечат лекарствами по иску прокуратуры Ленобласти

Прокуратура потребовала от Комитета здравоохранения Ленобласти соответствовать требованиям закона.

Пресс-служба областной прокуратуры сообщила о результатах проведенной проверки соблюдения интересов граждан, нуждающихся в особой государственной защите. Поводом для разбирательства стали сложности с предоставлением лекарственных препаратов ребенку-инвалиду с тяжелым хроническим заболеванием.

Было установлено, что лекарство стоимостью более 20 миллионов рублей за 15 флаконов несовершеннолетнему пациенту назначил консилиум врачей, особо отметив при этом, что препарат необходим по жизненным показаниям. Однако лекарство больному предоставлено не было с июня 2020 года.

В рамках исполнения законодательства об охране интересов граждан работники прокуратуры направили в суд исковое заявление, адресованное Комитету по здравоохранению Ленинградской области. Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга признал требования прокуратуры законными и обязал областной Комитет здравоохранения предоставить ребенку-инвалиду лекарство. Прокуратура продолжает держать на контроле исполнение решение суда.

Ранее суд Петербурга обязал Комитет здравоохранения покрыть расходы на лекарства родителей ребенка с муковисцидозом.

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