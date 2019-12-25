Суд обязал Комздрав покрыть родителям ребёнка с муковисцидозом расходы на лекарство

Мальчик, которому сейчас два года, родился с муковисцидозом. Для чего лечения нужен дорогостоящий препарат, который должен быть выделен городскими властями по льготе.

Куйбышевский районный суд Петербурга рассмотрел иск петербургских родителей, требующих компенсацию за лекарства больному сыну. Об этом сообщила объединённая пресс-служба городских судов.

Мальчик, которому сейчас два года, родился с муковисцидозом. Для чего лечения нужен дорогостоящий препарат, который должен быть выделен городскими властями по льготе. Петербуржцы после отказа в получении лекарства были вынуждены покупать его за свой счёт.

Судья признал действия Комздрава незаконными и взыскал в пользу семьи 38 тысяч за препараты и 15 тысяч морального ущерба.

Ранее на Piter.TV: Петербурженка с муковисцидозом: "Нас по факту заставляют довести себя до состояния смерти".

Фото: Piter.tv