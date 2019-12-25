Суд обязал Комздрав покрыть родителям ребёнка с муковисцидозом расходы на лекарство

Куйбышевский районный суд Петербурга рассмотрел иск петербургских родителей, требующих компенсацию за лекарства больному сыну. Об этом сообщила объединённая пресс-служба городских судов.
Мальчик, которому сейчас два года, родился с муковисцидозом. Для чего лечения нужен дорогостоящий препарат, который должен быть выделен городскими властями по льготе. Петербуржцы после отказа в получении лекарства были вынуждены покупать его за свой счёт.
Судья признал действия Комздрава незаконными и взыскал в пользу семьи 38 тысяч за препараты и 15 тысяч морального ущерба.
Ранее на Piter.TV: Петербурженка с муковисцидозом: "Нас по факту заставляют довести себя до состояния смерти".
Фото: Piter.tv
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