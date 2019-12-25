На данный момент на площади насчитывается более 500 человек.

На Сенной площади протестующие включили фонарики на своих смартфонах, передаёт вечером 21 апреля корреспондент Piter.tv.

Напомним, что колонна из участников акции в поддержку Навального начала свой путь в Александровском саду, через который дошла до Сенатской площади.

После протестующие разбились по колоннам, однако на переулке Гривцова несколько колонн сошлись и двинулись в сторону Сенной площади. На данный момент на площади насчитывается более 500 человек. Отмечается, что у станции метро "Сенная площадь" замечены сотрудники Росгвардии.

Ранее мы писали, что на акции в поддержку Навального в Петербурге начались задержания.

Фото: Piter.tv