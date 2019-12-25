  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На Сенной площади протестующие включили фонарики на своих смартфонах
Сегодня, 20:16
313
kraratau27

На Сенной площади протестующие включили фонарики на своих смартфонах

0 0

На данный момент на площади насчитывается более 500 человек. 

На Сенной площади протестующие включили фонарики на своих смартфонах, передаёт вечером 21 апреля корреспондент Piter.tv. 

Напомним, что колонна из участников акции в поддержку Навального начала свой путь в Александровском саду, через который дошла до Сенатской площади. 

После протестующие разбились по колоннам, однако на переулке Гривцова несколько колонн сошлись и двинулись в сторону Сенной площади. На данный момент на площади насчитывается более 500 человек. Отмечается, что у станции метро "Сенная площадь" замечены сотрудники Росгвардии. 

Ранее мы писали, что на акции в поддержку Навального в Петербурге начались задержания. 

Фото: Piter.tv 

Теги: 21 апреля, алексей навальный, митинг
Категории: Новости СПб, Картина дня, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии