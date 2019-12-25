На Мурманском шоссе водители заметили лося

Напомним, в случае ДТП увозить животное никуда нельзя, а водителям запрещено покидать место аварии.

В Ленобласти водитель заметил около Мурманского шоссе лося. Об этом сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

По словам очевидца, после дождя животное бегало вдоль трассы и искало место, где можно было бы перейти дорогу. Напомним, в Петербурге началась сезонная миграция лосей.

К лосям нельзя приближаться или каким-либо образом привлекать внимание животного к себе. Автомобилистам необходимо снизить скорость или полностью остановиться, дать перейти дорогу сохатому. Затем на невысокой скорости продолжить движение.

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Фото: ВКонтакте / ДТп и ЧП Санкт-Петербург (Александр Кочкин)