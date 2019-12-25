  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На Мурманском шоссе водители заметили лося
Сегодня, 20:00
106
mapero Добавить в Яндекс.Новости

На Мурманском шоссе водители заметили лося

0 0

Напомним, в случае ДТП увозить животное никуда нельзя, а водителям запрещено покидать место аварии.

В Ленобласти водитель заметил около Мурманского шоссе лося. Об этом сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург". 

По словам очевидца, после дождя животное бегало вдоль трассы и искало место, где можно было бы перейти дорогу.  Напомним, в  Петербурге началась сезонная миграция лосей.

К лосям нельзя приближаться или каким-либо образом привлекать внимание животного к себе. Автомобилистам необходимо снизить скорость или полностью остановиться, дать перейти дорогу сохатому. Затем на невысокой скорости продолжить движение. 

Ранее на Piter.tv: около жилых домов под Гатчиной гулял медведь.

Фото: ВКонтакте / ДТп и ЧП Санкт-Петербург (Александр Кочкин)

Теги: водители и животные, лось, миграция лосей, мурманское шоссе
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии