На Мурманском шоссе водители заметили лося

В Ленобласти водитель заметил около Мурманского шоссе лося. Об этом сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".
По словам очевидца, после дождя животное бегало вдоль трассы и искало место, где можно было бы перейти дорогу. Напомним, в Петербурге началась сезонная миграция лосей.
К лосям нельзя приближаться или каким-либо образом привлекать внимание животного к себе. Автомобилистам необходимо снизить скорость или полностью остановиться, дать перейти дорогу сохатому. Затем на невысокой скорости продолжить движение.
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Фото: ВКонтакте / ДТп и ЧП Санкт-Петербург (Александр Кочкин)
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