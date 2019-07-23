На Корнеева начал рушиться балкон кирпичной многоэтажки

Кирпичный девятиэтажный дом на Корнеева был построен в 1968 году.

В Кировском районе Петербурга в одном из домов начал рушиться балкон девятиэтажного кирпичного дома. Об этом Piter.TV сообщил очевидец Гера Павловский.

По словам очевидца, разрушаться начал балкон на втором этаже дома №6 по улице Корнеева. На тротуаре валяются куски обломков, в отличие от дома на Кирочной улице, сами балконы остались на месте. Под балконом на Корнеева тротуар не огорожен, по нему по-прежнему ходят пешеходы.

Кирпичный девятиэтажный дом на Корнеева был построен в 1968 году, в 2018 году в доме проводился капитальный ремонт крыши, ремонт фасада запланирован на 2035 год.

Балконный рейд: Piter TV изучил опасные балконы в центре города.

Видео: Гера Павловский