На ЗСД 3 апреля высыпали 250 тонн реагентов

Согласно метеопрогнозам, в ближайшие дни, в частности, в пятницу вечером, можно снова ожидать повторения снегопадов.

Апрельский снегопад и ледяной дождь, сопровождавшиеся сильным ветром, заставили эксплуатационные службы Западного скоростного диаметра (ЗСД) на время отложить работы весенне-летнего цикла и вернуться к зимнему содержанию автодороги. Об этом сообщила пресс-служба ООО "Магистраль северной столицы".

На некоторых участках магистрали 3 апреля зафиксировали выпадение до 7 сантиметров осадков. В соответствии с метеопрогнозом, на эксплуатационных базах ЗСД в полной готовности дежурили около 30 единиц техники в зимнем навесном оборудовании, готовые начать противогололедную обработку и уборку снега.

Еще до начала снегопада, около 12:30 была проведена превентивная обработка дорожного полотна. Как только снежные тучи стали посыпать дорогу белыми хлопьями, на линию вышли колонны техники. За время снегопада было проведено пять полных кругов уборки магистрали и израсходовано более 250 тонн противогололедного материала.

Согласно метеопрогнозам, в ближайшие дни, в частности, в пятницу вечером, можно снова ожидать повторения снегопадов. Эксплуатационные службы ЗСД сохраняют готовность к зимним видам работ.

Ранее в аварии на ЗСД пострадали оба водителя и 13-летний пассажир Skoda.

Фото: пресс-служба ООО "Магистраль северной столицы"