МВД Петербурга проводит проверку по факту химических ожогов в автобусе

Ранее сообщалось об инциденте с женщинами 33-х и 57-ми лет.

Полицией Санкт-Петербурга организована проверка по факту травмирования пассажиров городского автобуса. За прошедшие выходные сообщалось о двух случаях химических ожогов в общественном транспорте, – следует из сообщения пресс-службы МВД Северной столицы.

Напомним, первый инцидент произошел 11 января. Женщина 57-ми лет получила ожоги на автобусном маршруте от станции метро "Мовсковская" до проспекта Ветеранов и была госпитализирована в состоянии средней тяжести. На следующий день в полицию поступило сообщение о второй женщине, пострадавшей от химического ожога.

По обоим фактам сотрудники МВД проводят проверку, устанавливая обстоятельства и причины произошедшего.

Ранее мы рассказывали, что водителю "Шевроле" огласили приговор за пьяное вождение. До этого он был подвергнут административному наказанию.

Фото: Piter.TV