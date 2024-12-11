Бастрыкину доложат о расследовании причин химического ожога школьника в Петербурге

Несовершеннолетнего травмировали в ходе экспериментов с чистящим средством.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе проверки по факту травмирования школьника на детской площадке Красногвардейского района, – сообщают в пресс-службе СК России.

Напомним, что, по данным полицейских, двое подростков проделывали "химический эксперимент". Они смешали чистящее средство, после чего последовал взрыв, от которого пострадал 13-летний мальчик. У него диагностированы химические ожоги глаз и губ. Его состояние оценивают как средней степени тяжести.

Личности подростков, устроивших взрыв, неизвестны. По факту данного происшествия в ГСУ СК России по Северной столице была организована процессуальная проверка.

Председатель СК России Бастрыкин А.И. поручил и.о. руководителя ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу Бобкову О.В. доложить о ходе проведения проверки и установленных обстоятельствах. СК России

Ранее мы рассказывали, что на Каменноостровском проспекте задержанный подросток напал на полицейских.

Фото: СК России