Роспотребнадзор проводит проверку после того, как на проспекте Энергетиков ребенок получил ожоги на детской площадке

Территорию оградили красно-белыми лентами Следкома.

Накануне, 12 мая, в СМИ появилась информация, что маленький петербуржец получил химические ожоги на детской площадке. Инцидент произошел на проспекте Энергетиков, 33. Роспотребнадзор проводит проверку, сообщили в пресс-службе ведомства.

Вчера здесь обнаружили рассыпанные химические вещества в виде гранул, из-за чего ребенок получил ожог. Сейчас малыш находится под наблюдением врачей. Пресс-службе Красногвардейского района

Еще в субботу Роспотребнадзор взял пробы с детской площадки. Территорию оградили красно-белыми лентами Следкома.

Пока на детскую площадку запретили ходить. Подробности уточняются.

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Фото: Pxhere