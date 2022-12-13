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В ТЦ "Континент" извращенец приставал к девочке
Сегодня, 10:44
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В ТЦ "Континент" извращенец приставал к девочке

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Злоумышленника опросили и отпустили под обязательство о явке.

В Московском районе извращенец приставал к школьнице. Инцидент произошел в ТЦ "Континент". 

По данным Piter.tv, в полицию обратился очевидец. Правоохранители приехали на место случившегося. "По горячим следам" они задержали гендиректора петербургской компании, который домогался до 17-летней девочки, когда поднимался с ней по эскалатору в торговом комплексе. 

Злоумышленника опросили и отпустили под обязательство о явке.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Проводится проверка.

Ранее на Piter.tv: в Купчино шутник "заминировал" школу № 302.

Фото: Piter.tv

Теги: извращенец, континент, улица ленсовета
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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