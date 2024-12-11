Петербургский суд огласил приговор водителю "Шевроле" за пьяную езду

Ранее ему запретили управлять транспортными средствами.

Красносельский районный суд Северной столицы огласил приговор в отношении водителя, которому ранее было избрано административное наказание. Об этом стало известно из сообщения Объединенной пресс-службы петербургских судов.

30.05.2024 не позднее 09 часов 30 минут обвиняемый, осознавая, что является лицом, подвергнутым по постановлению мирового судьи судебного участка №101 г. СПб к административному наказанию по ч.1 ст.12.26 КоАП РФ в виде штрафа в размере 30 000 рублей с запретом на право управления ТС сроком на 1,5 года, осознавая, что находится в состоянии опьянения, умышленно сел за руль автомобиля. Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Его удалось остановить инспектору ДПС у дома на Таллинском шоссе. Свою вину водитель признал. В суде ему назначили наказание в виде 240 часов обязательных общественных работ, а также запрет на право управления транспортными средствами на 2,5 года. Его "Шевролет" был конфискован в доход властей.

Ранее была названа причина химических ожогов у пассажиров петербургского автобуса.

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