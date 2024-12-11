Названа причина ожогов у пассажиров петербургского автобуса

В момент происшествия кондуктор отсутствовал, а остальные пассажиры не заметили случившегося.

В Петербурге две пассажирки автобуса № 130 пострадали от химического ожога после контакта с едким веществом, которое было пролито на сиденье.

Как пишет spb.aif.ru, первая пострадавшая ощутила влагу на месте, куда села, и вскоре почувствовала сильное жжение. Ей потребовалась медицинская помощь, и врачи предупредили о возможной необходимости пересадки кожи из-за глубины ожога, несмотря на то, что на ней было длинное пальто.

Позднее в тот же день еще одна женщина заняла то же самое место в автобусе и после поездки начала испытывать головную боль. Врачи диагностировали у нее химический ожог и назначили лечение. Она также жаловалась на ощущение жжения в области ягодиц. По информации перевозчика, причиной инцидента стало случайное попадание бытовой химии на сиденье. В момент происшествия кондуктор отсутствовал, а остальные пассажиры не заметили случившегося.

Подобный инцидент произошел в Петербурге весной 2024 года, когда молодой человек пострадал от химического ожога четвертой степени после того, как сел на место, где было разлито вещество, содержащее щелочь.

Ранее мы сообщили о том, что неизвестный угрожал пассажирам автобуса на юге Петербурга.

Фото: Piter.TV