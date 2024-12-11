Бастрыкин заинтересовался получением ожогов в автобусе двумя женщинами в Петербурге

По вине других пассажиров на сиденьях оказалась жидкость, содержащая щелочь.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку по информации об оказании небезопасных транспортных услуг в Петербурге. Об этом сообщили 15 января в ведомстве.

Напомним, две горожанки в возрасте 57 и 33 лет получили в автобусе химические ожоги 11 и 12 января соответственно. По вине других пассажиров на сиденьях оказалась жидкость, содержащая щелочь. Женщинам понадобилась помощь медиков.

Председатель СК РФ Александр Иванович Бастрыкин поручил и. о. руководителя ГСУ СК России по Петербургу Олегу Валерьевичу Бобкову провести процессуальную проверку и представить доклад об установленных в ходе первоначальных проверочных мероприятий обстоятельствах, а по завершении проверки – о ее результатах. Пресс-служба СК РФ

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Фото: пресс-служба СК РФ