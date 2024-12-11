Во Фрунзенском районе на женщине загорелась сорочка

На жительнице Фрунзенского района Петербурга загорелась ночная сорочка. Об этом 14 января пишет "Фонтанка".
В НИИ Скорой помощи имени И. И. Джанелидзе с Бухарестской улицы сегодня ночью госпитализировали 57-летнюю женщину. У нее зафиксировали ожоги лица, шеи, грудной клетки и рук и острое отравление корвалолом.
Пациентка помещена в реанимацию в тяжелом состоянии.
Ранее мы рассказывали о том, что на Васильевском острове пенсионерка загорелась от плиты.
Фото: Piter.TV
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