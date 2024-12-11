Во Фрунзенском районе на женщине загорелась сорочка

Пациентка помещена в реанимацию в тяжелом состоянии.

На жительнице Фрунзенского района Петербурга загорелась ночная сорочка. Об этом 14 января пишет "Фонтанка".

В НИИ Скорой помощи имени И. И. Джанелидзе с Бухарестской улицы сегодня ночью госпитализировали 57-летнюю женщину. У нее зафиксировали ожоги лица, шеи, грудной клетки и рук и острое отравление корвалолом.

Пациентка помещена в реанимацию в тяжелом состоянии.

Ранее мы рассказывали о том, что на Васильевском острове пенсионерка загорелась от плиты.

Фото: Piter.TV