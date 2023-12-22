В Петербурге 6 марта сирены заменит полонез из оперы "Евгений Онегин"

Полонез включат с 10:30 до 11:00, и начнется он с сигнала "Внимание всем!".

В среду, 6 марта, в Петербурге проверят готовность системы оповещения. "Петербургский дневник", ссылаясь на Смольный, пишет, что вместо гула сирен прозвучит полонез из оперы "Евгений Онегин" Петра Чайковского.

Целью проверки стало "обеспечение надежности и эффективности системы оповещения в случае чрезвычайных ситуаций". Полонез включат с 10:30 до 11:00, и начнется он с сигнала "Внимание всем!". Будут задействованы телевидение и радио.

Готовность системы оповещения проверят также и в Ленобласти. По каналам телевидения с 10:43 до 10:44 планируют транслировать проверочный видеоролик. Жителей региона просят не переживать.

В этом году отмечается 225-летие со дня рождения писателя и поэта А. С. Пушкина. Кроме того, ровно 145 лет назад, в марте 1879 года, состоялась премьера оперы.

Фото: комитет по информатизации и связи Петербурга