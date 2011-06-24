Спасатели снимали жителя Ленобласти с лестницы, на которой он застрял

Пострадавшему понадобилась помощь медиков. Его доставили в приемный покой.

Сегодня, 11 июля, в Ленобласти мужчина застрял в лестнице на крыше. На помощь жителю прибыли спасатели поисково-спасательного отряда города Лодейное Поле. Об этом сообщили в tg-канале аварийно-спасательной службы Ленобласти.

Мужчину спустили с крыши. Ему понадобилась помощь медиков. Пострадавшего передали в приемный покой. Подробности уточняются.

Напомним, что за неделю в лесах Ленобласти потерялись 15 человек. Спасатели смогли найти только семерых.

Ранее мы писали, что в Петербурге и Ленобласти стартовал ягодный сезон.

Фото: Telegram / Аварийно-спасательная служба ЛО