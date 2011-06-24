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Спасатели снимали жителя Ленобласти с лестницы, на которой он застрял
Сегодня, 15:22
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Спасатели снимали жителя Ленобласти с лестницы, на которой он застрял

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Пострадавшему понадобилась помощь медиков. Его доставили в приемный покой.

Сегодня, 11 июля, в Ленобласти мужчина застрял в лестнице на крыше. На помощь жителю прибыли спасатели поисково-спасательного отряда города Лодейное Поле. Об этом сообщили в tg-канале аварийно-спасательной службы Ленобласти. 

Мужчину спустили  с крыши. Ему понадобилась помощь медиков. Пострадавшего передали в приемный покой. Подробности уточняются. 

Напомним, что за неделю в лесах Ленобласти потерялись 15 человек. Спасатели смогли найти только семерых.

Ранее мы писали, что в Петербурге и Ленобласти стартовал ягодный сезон.

Фото: Telegram / Аварийно-спасательная служба ЛО

 

Теги: застрял на лестнице, ленобласть, спасатели
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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