За неделю в лесах Ленобласти потерялись 15 человек

В лесах Ленинградской области в период с 1 по 7 июля пропали 15 человек. Спасатели смогли найти только семерых.
Представители Аварийно-спасательной службы региона сообщили, что подразделения привлекались 36 раз в течение минувшей недели.
Специалистов вызывали на аварийно-спасательные работы при ДТП. Там удалось спасти трёх человек, но один погиб. На воде искали девятерых человек. Троих нашли, трое погибли.
Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге и Ленобласти стартовал ягодный сезон.
Фото: Piter.TV
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