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За неделю в лесах Ленобласти потерялись 15 человек
Сегодня, 8:27
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За неделю в лесах Ленобласти потерялись 15 человек

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В период с 1 по 7 июля подразделения Аварийно-спасательной службы региона привлекались 36 раз.

В лесах Ленинградской области в период с 1 по 7 июля пропали 15 человек. Спасатели смогли найти только семерых.

Представители Аварийно-спасательной службы региона сообщили, что подразделения привлекались 36 раз в течение минувшей недели.

Специалистов вызывали на аварийно-спасательные работы при ДТП. Там удалось спасти трёх человек, но один погиб. На воде искали девятерых человек. Троих нашли, трое погибли.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге и Ленобласти стартовал ягодный сезон.

Фото: Piter.TV

Теги: аварийно-спасательная служба ло, ленобласть
Категории: Лента новостей,

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