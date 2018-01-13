Пьяный петербуржец ударил семиклассника за то, что тот не служил

По словам пострадавшего семиклассника, он с другом находился в ресторане быстрого питания. К их столику подошел неизвестный пьяный мужчина, который спросил у подростка, служил ли он.

Пьяный мужчина избил семиклассника за то, что "он не служил". Об этом стало известно Piter.tv.

Инцидент произошел днем 1 ноября в одном из ресторанов общественного питания на Гаккелевской улице. По словам пострадавшего семиклассника, он с другом находился в ресторане быстрого питания. К их столику подошел неизвестный пьяный мужчина, который спросил у подростка, служил ли он. Получив отрицательный ответ, мужчина задал вопрос: "Тебе нос сломать?". Снова получив отрицательный ответ, он ударил школьника кулаком в лицо и по затылку. У подростка диагностировали гематому скуловой области, ушиб затылка.

Позднее на станции метро "Пионерская" был задержан подозреваемый. Им оказался 43-летний петербуржец (личность установлена со слов), который уже дважды за 2 года привлекался к административной ответственности за появление в общественных местах в состоянии опьянения. Составлен новый административный протокол, проводится проверка.

Ранее в Петербурге десятиклассник отравился психотропом.

Фото: Piter.tv