В Петербурге десятиклассник отравился психотропом

Десятиклассник отправился неизвестным психотропным веществом. Его без сознания нашла бабушка. Об этом стало известно Piter.tv.
В шесть утра 1 ноября бабушка обнаружила внука без сознания, рядом была бутылка с жидкостью. Школьника госпитализировали с отравлением неизвестным психотропным веществом.
Семья неполная, на учете в ПДН не состоит. Ребёнок живёт с бабушкой, на учёте в ПДН, ПНД не состоит.
Ранее на Карпинского нашли тело мужчины после жалоб соседей на трупный запах.
Фото: Piter.tv
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