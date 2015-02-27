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В Петербурге десятиклассник отравился психотропом
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В Петербурге десятиклассник отравился психотропом

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Его без сознания нашла бабушка.

Десятиклассник отправился неизвестным психотропным веществом. Его без сознания нашла бабушка. Об этом стало известно Piter.tv.

В шесть утра 1 ноября бабушка обнаружила внука без сознания, рядом была бутылка с жидкостью. Школьника госпитализировали с отравлением неизвестным психотропным веществом.

Семья неполная, на учете в ПДН не состоит. Ребёнок живёт с бабушкой, на учёте в ПДН, ПНД не состоит.

Ранее на Карпинского нашли тело мужчины после жалоб соседей на трупный запах.

Фото: Piter.tv

Теги: дети, отравление, психотропное вещество
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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