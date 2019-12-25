На Карпинского нашли тело мужчины после жалоб соседей на трупный запах

В Калининском районе Петербурга в квартире нашли тело мужчины после жалоб соседей на трупный запах. Об этом стало известно Piter.tv.
В полицию обратился мужчина, который сообщил, что из квартиры дома по улице Карпинского идёт трупный запах. В отдельной двухкомнатной квартире на диване, в состоянии гнилостных изменений, обнаружен труп неустановленного мужчины. Дверь в квартиру была открыта, квартира сильно захламлена.
Обстоятельства происшествия устанавливаются. Труп направлен в морг для установления причины смерти. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее в квартире на Солдата Корзуна был найден труп мужчины с гематомами.
Фото: Piter.tv
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все