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На Карпинского нашли тело мужчины после жалоб соседей на трупный запах
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На Карпинского нашли тело мужчины после жалоб соседей на трупный запах

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Обстоятельства происшествия устанавливаются.

В Калининском районе Петербурга в квартире нашли тело мужчины после жалоб соседей на трупный запах. Об этом стало известно Piter.tv.

В полицию обратился мужчина, который сообщил, что из квартиры дома по улице Карпинского идёт трупный запах. В отдельной двухкомнатной квартире на диване, в состоянии гнилостных изменений, обнаружен труп неустановленного мужчины. Дверь в квартиру была открыта, квартира сильно захламлена.

Обстоятельства происшествия устанавливаются. Труп направлен в морг для установления причины смерти. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в квартире на Солдата Корзуна был найден труп мужчины с гематомами.

Фото: Piter.tv

Теги: труп, улица карпинского
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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