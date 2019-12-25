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В квартире на Солдата Корзуна был найден труп мужчины с гематомами
Сегодня, 8:55
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В квартире на Солдата Корзуна был найден труп мужчины с гематомами

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Труп направлен в морг для установления причины смерти.

В квартире дома по улице Солдата Корзуна был найден труп 59-летнего мужчины с гематомами. Об этом стало известно Piter.tv.

В полицию обратился мужчина, который сообщил о найденном теле своего отца. Прибывшими полицейскими на полу был обнаружен труп с гематомой правого глаза и ссадинами обеих рук.

Труп направлен в морг для установления причины смерти. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее на Piter.tv: Петербурженка подозревается в убийстве мужчины сковородкой.

Фото: Piter.tv

Теги: гематомы, труп, улица солдата корзуна
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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