В квартире на Солдата Корзуна был найден труп мужчины с гематомами

Труп направлен в морг для установления причины смерти.

В квартире дома по улице Солдата Корзуна был найден труп 59-летнего мужчины с гематомами. Об этом стало известно Piter.tv.

В полицию обратился мужчина, который сообщил о найденном теле своего отца. Прибывшими полицейскими на полу был обнаружен труп с гематомой правого глаза и ссадинами обеих рук.

Труп направлен в морг для установления причины смерти. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Фото: Piter.tv