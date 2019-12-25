Петербурженка подозревается в убийстве мужчины сковородкой

Перед этим между ними произошел конфликт.

Петербурженка подозревается в убийстве мужчины сковородой. Об этом стало известно Piter.tv.

Днём 19 октября в полицию обратилась женщина и сообщила, что её 44-летняя невестка Л., проживающая на Пражской улице, не выходит на связь и не открывает дверь.

На место был отправлен полицейский, Л. открыла дверь правоохранителям. В квартире помимо женщины был найден труп 46-летнего А. с гематомами на затылке. Женщина пояснила, что 17 октября они вместе с А. выпивали, между ними произошел конфликт. Мужчина ударил Л. ладонью по лицу и ногой в живот, после чего она в ответ нанесла ему два удара сковородой по голове в область затылка. Л. убедилась, что мужчина жив и пошла спать. Утром она обнаружила труп.

Труп направлен в морг для установления причины смерти. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Фото: pxhere.com