В Кудрово полицейские освободили тяжелораненого мальчика, которому угрожал пьяный отец

Отец заперся с ним в квартире и угрожал убить.

В Кудрово полицейские спасли 9-летнего мальчика, с которым отец заперся в квартире и угрожал ему убийством. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

Около 8 часов утра 19 октября в полицию поступило тревожное сообщение о том, что в квартире дома 5 корпус 1 по Столичной улице 38-летний пьяный мужчина удерживает 9-летнего сына и угрожает его убить. На место были направлены наряды полиции Всеволожского района, а также бойцы полицейского отряда специального назначения "Гром". На лестничной клетке находилась мать ребенка. Было установлено, что мужчина уже ранил ножом ребёнка и грозится его убить. В ходе переговоров полицейские под предлогом оказания мальчику медицинской помощи убедили мужчину открыть дверь. Бойцы "Грома" обезоружили злоумышленника. Мальчик в тяжелом состоянии с ножевым ранением в шею экстренно госпитализирован в больницу.

Как установили сотрудники полиции, между супругами произошел конфликт. Два месяца назад жена с двумя детьми переехала жить к матери. Утром пьяный мужчина подкараулил сына по дороге в школу, увел его к себе в квартиру и стал звонить с угрозами жене.

Мужчина доставлен в отдел полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как сообщили в Комздраве Ленобласти, в настоящее время проводится экстренная операция. Планируется выезд специалистов Детской областной больницы.

Фото: Piter.tv