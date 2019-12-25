Полиция возбудила уголовное дело по факту стрельбы в птиц на 6-й Советской

Полиция возбудила уголовное дело по факту стрельбы в птиц в Центральном районе Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.
Сообщение о стрельбе из дома №29 на 6-й Советской улице поступило 16-го августа. По словам заявителей, мужчина стрелял по птицам из пневматического ружья из окна пятого этажа.
Полиция задержала 58-летнего подозреваемого. Его окна выходят на детскую площадку. Уголовное дело возбуждено по статье "Хулиганство".
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Фото: Piter.TV
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