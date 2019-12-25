В Смольном рассказали, что делать, если вы встретили окольцованную птицу

Жительницу Приморского района второй раз навещает окольцованная птица. Голубь ведет себя как домашний и, по словам пользователя, спит на балконе. Piter.TV узнал, что делать, если вы встретите птицу с кольцом.
Если к вам попало кольцо или метка от птицы, вы сможете стать одним из составителей отечественной базы данных по кольцеванию. Для этого вам надо сообщить о находке в Центр кольцевания птиц по адресу: Центр кольцевания птиц, 117312 Москва или по электронной почте: bird.ring.rus@gmail.com.
сказали в пресс-службе комитета по природопользованию.
Благодаря кольцу можно получить информацию о миграции птицы. Многие из них преодолевают тысячи километров в период сезонных перемещений.
Один из пользователей отметил, что на фото не обычный голубь, а курский турман.
Фото: ВКонтакте / Приморский Онлайн | Новости нашего района | СПб
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