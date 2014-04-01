Мужчина провалился под лед на Финском заливе около дамбы

Пострадавший получил сильное переохлаждение.

Мужчина провалился под лед в акватории Финского залива около дамбы. Его удалось вытащить спасателям, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.

Сообщение о происшествии в Кронштадтском районе поступило в 10:21 31-го марта. Мужчина находился в 300-х метрах от берега у судопропускного сооружения С-1. Его удалось спасти, у пострадавшего диагностировали сильное переохлаждение.

Всего этой весной лед вышли более 150 человек.

Ранее со льдины в Финском заливе спасли полсотни рыбаков. Для операции по спасению были готовы задействовать вертолеты. В общей сложности на сушу доставили 90 человек.

Фото: pixabay.com