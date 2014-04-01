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На весенний лед Петербурга вышли более 150 человек
Сегодня, 13:16
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smirenny

На весенний лед Петербурга вышли более 150 человек

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Спасатели в очередной раз призывают горожан не рисковать жизнью и просят не выходить на лед.

Накануне, 27 марта, региональное управление МЧС получило 11 заявок о нахождении людей на льду рек и водоемов Петербурга. Обычно жизнью рисковали рыбаки и любители прогуляться по льду. 

Спасателям пришлось реагировать на все заявки, а также проводить традиционный мониторинг ледовой обстановки. За день сотрудники ведомства убедили покинуть опасный лед более 150 человек.

Сегодня синоптики обещают +9 градусов тепла, а спасатели в свою очередь просят быть благоразумнее и не выходить на лед. 

Ранее мы писали, что петербуржцы с детьми вышли на подтаявший лед на Невской губе.

Фото: Piter.TV

Теги: вышли на лёд, лед
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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