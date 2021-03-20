Рыбаков с дрейфующей льдины в Финском заливе удалось вытащить

Их жизни и здоровью ничего не угрожает, отметили в МЧС.

Без происшествий произошла эвакуация полусотни рыбаков со льдины в Финском заливе. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Ленобласти в субботу, 20 марта.

Специалисты сообщили, что в десятом часу утра в 10 метрах от берега у населенного пункта Старое Гарколово в Кингисеппском районе образовалась трещина. На ней находились полсотни человек. В спасательной операции задействовали 10 единиц техники и 32 человек.

Незамедлительно спасатели выехали на место на 3 плавательных средствах, в готовности к применению находились два вертолета МЧС России и Росавиации. Отдельно отмечается, что в процессе облёта территории были обнаружены ещё 39 рыбаков. Все они доставлены на берег вертолетами и катерами на воздушной подушке. Спасатели доставили на "большую" землю порядка 90 человек.

Всех нарушителей запрета выхода на лед ждут меры административной ответственности, добавили в МЧС.

Видео: пресс-служба ГУ МЧС по Ленинградской области