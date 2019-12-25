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На льдине в Финском заливе дрейфуют полсотни рыбаков
Сегодня, 14:33
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На льдине в Финском заливе дрейфуют полсотни рыбаков

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В готовности к применению на место происшествия – два вертолета.

На льдине в Финском заливе, территориально близкой к Кингисеппскому району Ленобласти, дрейфуют полсотни рыбаков – 55 человек. Об этом сообщили в телеграм-канале пресс-службы МЧС России 20 марта. Специалисты сообщили, что в десятом часу утра субботы в 10 метрах от берега образовалась трещина.

Незамедлительно спасатели выехали на место на 3 плавсредствах, в готовности к применению 2 вертолета МЧС России и Росавиации

пресс-служба МЧС

Ранее мы сообщали о том, что в квартирном пожаре на Коллонтай пострадал мужчина. Петербуржца госпитализировали с ожогами и отравлением дымом.

Фото: Piter.tv

Теги: финский залив
Категории: Новости Ленинградской области, Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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