На льдине в Финском заливе дрейфуют полсотни рыбаков

В готовности к применению на место происшествия – два вертолета.

На льдине в Финском заливе, территориально близкой к Кингисеппскому району Ленобласти, дрейфуют полсотни рыбаков – 55 человек. Об этом сообщили в телеграм-канале пресс-службы МЧС России 20 марта. Специалисты сообщили, что в десятом часу утра субботы в 10 метрах от берега образовалась трещина.

Незамедлительно спасатели выехали на место на 3 плавсредствах, в готовности к применению 2 вертолета МЧС России и Росавиации пресс-служба МЧС

Ранее мы сообщали о том, что в квартирном пожаре на Коллонтай пострадал мужчина. Петербуржца госпитализировали с ожогами и отравлением дымом.

Фото: Piter.tv