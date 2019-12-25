В квартирном пожаре на Коллонтай пострадал мужчина

Петербуржца госпитализировали с ожогами и отравлением дымом.

Около девяти утра в субботу, 20 марта, в доме №47 по улице Коллонтай вспыхнула трехкомнатная квартира на четвертом этаже. Как сообщил Piter.TV источник в экстренных службах, в комнате площадью 12 "квадратов" обгорели обстановка и диван в одной из комнат.

Известно, что сначала огонь охватил постельные принадлежности на диване, однако причина пожара не уточняется. Силами 12 огнеборцев и трех единиц техники пламя потушили спустя 18 минут. В пожаре пострадал 55-летний житель квартиры, надышавшегося дымом мужчину без сознания эвакуировали из смежной комнаты. Известно, что пострадавшего госпитализировали с отравлением углекислым газом и ожогами 10% тела и дыхательных путей.

Ранее мы рассказывали, что прогулка по набережной Невы в Рыбацком оказалась для петербуржца смертельной.

Фото: Piter.TV