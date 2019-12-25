Петербуржец на почве ревности избил до смерти свою сожительницу

Труп женщины нашла соседка.

В полицию Василеостровского района доставлен мужчина, на почве ревности избившей до смерти свою сожительницу. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию утром 14 июля обратилась женщина. Она сообщила, что в квартире дома 14 по 21-ой линии Васильевского острова обнаружила труп соседки. Полицейскими был обнаружен труп 56-летней женщины с телесными повреждениями.

По подозрению в совершении данного преступления по горячим следам был задержан 37-летний сожитель скончавшейся, ранее судимый за грабеж. По предварительным данным, мужчина, находясь в алкогольном опьянении, избил сожительницу на почве ревности. Возбуждено уголовное дело.

Ранее нетрезвый хулиган избил фельдшера на проспекте Солидарности.

Фото: Piter.tv