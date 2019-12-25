Нетрезвый хулиган избил фельдшера на проспекте Солидарности

Пострадавший доставлен в больницу с травмами средней степени тяжести.

В четверг, 14 июля, 37-летний фельдшер скорой помощи подвергся избиению во время исполнения служебного долга. Мужчину избил пьяный пациент прямо на парковке у дома № 29 по проспекту Солидарности. Об этом стало известно Piter.TV.

С сигналом о нападении по номеру "112" обратилась женщина, которая увидела лежащего на асфальте пострадавшего, и диспетчер службы 03. Фельдшера госпитализировали. Как выяснили медики, злоумышленник нанёс ему повреждения средней тяжести. В том числе у пострадавшего диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, многочисленные ушибы и ссадины.

Оперативники задержали 38-летнего жителя Башкирии. Как сообщается предварительно, он находился в нетрезвом состоянии и вступил в драку с фельдшером во время оказания ему медицинской помощи. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве, проверкой обстоятельств нападения займётся прокуратура Невского района.

Ранее мы сообщили о том, что в обувном киоске на Заневском проспекте нашли мужчину в крови.

Фото: Piter.TV