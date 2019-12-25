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Муж избил жену в квартире на Беговой
Сегодня, 8:39
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nastya960

Муж избил жену в квартире на Беговой

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У женщины разбито лицо, сотрясение, перелом ребра.

В полицию 6 апреля в 11:09 поступило сообщение о криках помощи из квартиры дома 5к1 по Беговой улице. В квартире муж избил жену, женщину госпитализировали. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

В среду, 7 апреля, поступила телефонограмма из ГБ №3 о том, что 6 апреля в 13:51 из своей квартиры с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, ушибами лица, закрытым переломом ребра госпитализирована 33-летняя женщина. Обстоятельства происшествия: 6 апреля в 11:00 по месту жительства избита мужем.

В среду, 7 апреля,возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека). Подозреваемый задержан и помещен в ИВС.

На другого петербуржца спустя год завели уголовное дело по факту избиения жены.

Фото: Piter.tv

Теги: беговая, избиение
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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