Мурашко назвал распространенные осложнения у пациентов после COVID-19

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко назвал самые частые осложнения COVID-19 у пациентов. По его словам, этими проблемами являются астения, а также болезни связанные с сердечно-сосудистой и центральной нервными системами. Об этом чиновник рассказал в интервью телеканала "Россия-24"
Мурашко отметил, что высокому риску развития осложнений подвержены люди, которые имеют предрасположенность к тромбообразованию. Таким пациентам врачами назначается профилактическая терапия.
Пациенты, перенесшие острое заболевание коронавирусной инфекцией, необходимо, чтобы обращались в поликлинику для рекомендаций по корректировке терапии. Это особенно относится к пациентам, имеющим заболевания хронические и находящиеся на диспансерном учете.
Михаил Мурашко, министр здравоохранения России
Согласно данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, на 1 апреля, в России выявлено 4,5 млн случаев заражения коронавирусом, за последние сутки - 9169.
Российская Федерация занимает пятое место по заболеваемости коронавирусом в мире.
Ранее мы сообщали, что в России снова выявлен прирост заразившихся коронавирусом.
Фото: Piter.tv
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