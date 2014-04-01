Мурашко назвал распространенные осложнения у пациентов после COVID-19

По словам чиновника, большому риску развития осложнений подвержены люди, предрасположенные к тромбообразованию.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко назвал самые частые осложнения COVID-19 у пациентов. По его словам, этими проблемами являются астения, а также болезни связанные с сердечно-сосудистой и центральной нервными системами. Об этом чиновник рассказал в интервью телеканала "Россия-24"

Мурашко отметил, что высокому риску развития осложнений подвержены люди, которые имеют предрасположенность к тромбообразованию. Таким пациентам врачами назначается профилактическая терапия.

Пациенты, перенесшие острое заболевание коронавирусной инфекцией, необходимо, чтобы обращались в поликлинику для рекомендаций по корректировке терапии. Это особенно относится к пациентам, имеющим заболевания хронические и находящиеся на диспансерном учете. Михаил Мурашко, министр здравоохранения России

Согласно данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, на 1 апреля, в России выявлено 4,5 млн случаев заражения коронавирусом, за последние сутки - 9169.

Российская Федерация занимает пятое место по заболеваемости коронавирусом в мире.

Ранее мы сообщали, что в России снова выявлен прирост заразившихся коронавирусом.

Фото: Piter.tv