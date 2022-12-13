Петербуржцам рассказали, можно ли завтракать перед утренней пробежкой

Как отметил специалист, человек должен понимать цель, которую он преследует, занимаясь бегом.

Врач-диетолог Дмитрий Бобунов рассказал, нужно ли завтракать перед утренней пробежкой. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

Как отметил специалист, человек должен понимать цель, которую он преследует, занимаясь бегом. Например, можно сбросить лишние килограммы или увеличить свою выносливость.

Бегать утром натощак врач категорически не рекомендует. Короткие дистанции пробегаются на углеводном обмене – организм использует глюкозу и гликоген, поэтому достаточно с утра легко позавтракать. Но уже после пробежки нужно есть полноценно. Если же человек настроен на похудение, то бегать необходимо вечером.

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