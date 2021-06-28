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В Москве во время ливня вода просочилась на станцию метро "ЦСКА"

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Работники собирали воду с помощью тряпок.

Прошедший в Москве сильный ливень стал причиной затопления дорог, транспортных средств и некоторых подземных стоянок. 

От непогоды также пострадал столичный метрополитен. Так, на станции ЦСКА очевидцы могли наблюдать небольшой водопад. Вода вскоре была откачана, однако работники метро были обязаны собирать остатки воды с платформы с помощью тряпок и швабр.

Кроме того, как мы сообщали ранее, движение было остановлено на Калужско-Рижской ветке метро от станции Теплый стан до станции Новоясеневская. В обратном направлении поезда шли, но с увеличенными интервалами.

В настоящее время все станции открыты и работают в привычном для москвичей режиме. Движение поездов восстановлено.

Ранее в Подмосковье молния ударила в трансформаторную подстанцию. После инцидента произошел пожар.

Видео: Piter.tv

Теги: затопление, ливень в москве, метро, непогода, сильный ливень, цска
Категории: Лента новостей, Новости России, Происшествия,

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