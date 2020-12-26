Банковские мошенники начали использовать новую схему обмана россиян

Мошенники предлагают россиянам оформить вклад под высокий процент.

Мошенники под видом сотрудников банков предлагают россиянам оформить вклад под высокий процент. Тем, кто заинтересовался в предложении, присылают ссылку на фейковую страницу онлайн-банка, где нужно ввести настоящие данные для входа в систему. Об этом сообщает "РИА Новости".

По словам руководителя группы отдела аналитики информационной безопасности Positive Technologies Екатерины Килюшевой, помимо отправки ссылки мошенники могут звонить своим жертвам, а также общаться с ними посредством электронной почты.

Злоумышленники сообщают о якобы проводимой акции, которой нет на сайте, и предлагают оформить вклад под более высокий процент. Затем они присылают ссылку на поддельную страницу аутентификации, где требуется ввести логин и пароль от онлайн-банка. Екатерина Килюшева для "РИА Новости"

Килюшева также сообщила, что, так как жители России уже в курсе, что не стоит называть по телефону свои личные данные и коды из смс, мошенники создали схему с вкладами. Другая причина перехода заключается в том, что на счетах и депозитах у россиян хранится гораздо больше денег, чем на банковских картах.

Ранее в Центробанке рассказали, что делать, если на карту пришли деньги от незнакомца.

Фото: Piter.tv