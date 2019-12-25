Пойманы юристы-мошенники, обманувшие пожилого петербуржца на миллион рублей

Мужчина пришел к юристам за помощью в перерасчёте пенсионных выплат.

В конце марта в полицию Адмиралтейского района Петербурга обратился 80-летний местный житель. Пожилой мужчина заявил, что его обманули юристы, к которым он пришел за помощью в перерасчёте пенсионных выплат. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД по городу и области.

Как выяснилось, пенсионера ввели в заблуждение работники компании по оказании правовой защиты населения, аферисты заключили договор на оказание юридических услуг стоимостью миллион рублей. Свои обязательства юристы так и не выполнили. Полиция задержала четверых подозреваемых в совершении мошенничества, ими оказались 23-летний руководитель организации и трое сотрудников в возрасте от 23 до 50 лет.

Возбуждено уголовное дело, полиция выясняет, были ли у юристов другие жертвы.

Ранее мы писали, что пожилая петербурженка отдала аферисткам 294 тысячи рублей и украшения за снятие порчи.

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