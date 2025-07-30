Осторожно, мошенники: россиян предупреждают о новой схеме обмана с обратным переводом денег

О новом способе мошенничества с банковскими операциями предупреждают россиян. Речь идёт о схеме, когда злоумышленник переводит на карту определенную сумму, а затем связывается с человеком в мессенджере и просит вернуть деньги. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на эксперта платформы "Мошеловка" Народного фронта Галактиона Кучава.

Он отмечает, что в случае, если операция всё-таки состоялась, то возможна блокировка карты. Деньги, которые поступают, вероятнее всего, похищены у третьего лица. Таким образом у мошенников удается втянуть невиновного пользователя в схему по обналичиванию средств и сделать соучастником преступления.

Для того, чтобы обезопасить себя, россиянам рекомендуют на реагировать сразу на сомнительные просьбы от незнакомцев, а для начала обратиться в свой банк по официальному номеру. Передать сотрудникам информацию о незапланированном переводе и попросить оформить процедуру официального возврата платежа по реквизитам отправителя.

Как только ваши реквизиты оказываются в этой базе — а они туда попадают автоматически, если отправитель украденных денег написал заявление в полицию, — ваши карты и счета могут быть полностью заблокированы во всех банках страны. Галактион Кучава, эксперт платформы "Мошеловка" Народного фронта

Ранее в МВД России сообщили, что мошенники пытаются обмануть пенсионеров, представившись сотрудниками Социального фонда. По телефону пожилым людям обещают "персональные надбавки". Так злоумышленники выманивают данные карты.

Фото: Freepik