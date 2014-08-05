В некоторых случаях, чтобы заставить жертву вернуть деньги, мошенники угрожают даже уголовным преследованием или судом.

В Центробанке рассказали, что делать, если на карту пришли деньги от незнакомца. Такие схему могут использовать мошенники для похищения средств клиента. Также подобный приём используется для вовлечения в преступную схему по отмыванию или обналичиванию денег.

Так, например, регулятор рассказывает, что в начале злоумышленники "по ошибке" переводят деньги на счет жертвы. После этого они просят по реквизитам отправить средства человеку, которому они якобы должны были направляться. Всё это делается для снятия более крупной суммы со счета клиента, а также других незаконных действий.

В некоторых случаях, чтобы заставить жертву вернуть деньги, мошенники угрожают даже уголовным преследованием или судом.

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