Набиуллина оценила последствия возможных санкций США на госдолг России

Серьезных рисков для финансовой системы РФ в Центробанке не видят.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина оценила последствия возможных санкций США на государственный долг России. Спикер считает, что ограничения Вашингтона могут сказаться на краткосрочных колебаниях курса национальной валюты РФ, однако системных рисков в сфере финансовой стабильности эксперты не видят. Об этом чиновница сообщила в рамках пресс-конференции с журналистами 19 марта.

Что касается темы санкций США на государственный долг, эта тема постоянно обсуждается, мы ее многократно обсуждали. Если такие санкции будут, могут быть краткосрочные колебания ликвидности, но, в целом, у нас уровень государственного долга очень небольшой... по международным меркам, один из самых низких. Эльвира Набиуллина, глава ЦБ РФ

В ЦБ пояснили, что Москва проводит ответственную бюджетную политику, а поэтому государственный долг РФ находится в постоянной контролируемой зоне. Набиуллина добавила, что у Центробанка есть необходимые инструменты для того, чтобы справиться с волатильностью на финансовом рынке.

Набиуллина заявила, что инфляция в России начнет снижаться в апреле.

Видео: Банк России