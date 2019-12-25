  1. Главная
"ЕИРЦ СПб": квитанции за ЖКУ практически невозможно подделать
Сегодня, 11:57
Рекомендуется перевести получение квитанций в электронный вид.

В связи с публикациями о мошеннических квитанциях за жилищно-коммунальные услуги, в АО "ЕИРЦ СПб" заявили, что сведения касаются документов, которые формируются управляющими организациями. Квитанции компании не получится подделать. 

Единый платежный документ "ЕИРЦ СПб" официальный, защищенный, и его практически невозможно сфальсифицировать. Он печатается по особой технологии, запечатывается в самоклеящиеся конверты (селф-мейлеры), содержат уникальный QR-код для оплаты, ведущий только на официальный ресурс компании. 

Пресс-служба АО "ЕИРЦ СПб" 

Рекомендуется перевести получение квитанций в электронный вид. Это безопаснее и способствует снижению нагрузки на окружающую среду. 

Ранее мы рассказывали о том, что аферисты стали обманывать россиян под предлогом проверки отопления перед началом сезона. 

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер) 

