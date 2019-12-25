"ЕИРЦ СПб": квитанции за ЖКУ практически невозможно подделать

В связи с публикациями о мошеннических квитанциях за жилищно-коммунальные услуги, в АО "ЕИРЦ СПб" заявили, что сведения касаются документов, которые формируются управляющими организациями. Квитанции компании не получится подделать.
Единый платежный документ "ЕИРЦ СПб" официальный, защищенный, и его практически невозможно сфальсифицировать. Он печатается по особой технологии, запечатывается в самоклеящиеся конверты (селф-мейлеры), содержат уникальный QR-код для оплаты, ведущий только на официальный ресурс компании.
Пресс-служба АО "ЕИРЦ СПб"
Рекомендуется перевести получение квитанций в электронный вид. Это безопаснее и способствует снижению нагрузки на окружающую среду.
Ранее мы рассказывали о том, что аферисты стали обманывать россиян под предлогом проверки отопления перед началом сезона.
Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все