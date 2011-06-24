В Ленобласти спасатели мониторят паводковую и ледовую ситуацию

Жителей просят не выходить на лёд!

Спасатели Ленинградской области мониторят паводковую и ледовую ситуацию в регионе. Жителей и гостей региона в очередной раз просят не нарушать запрет выхода на лед, поскольку это смертельно опасно.

На этих выходных спасатели аварийно-спасательной службы Ленобласти провели мониторинг паводковой обстановки рек Тигода и Тосна. Установлено, что уровень воды в пределах нормы, подтоплений не обнаружено. Мониторинг будет продолжен. В случае изменения обстановки будут приняты соответствующие меры.

Также на акваториях области прошли рейды. В поле зрения областных спасателей попали реки Свирь, Тосна и Тигода, озера Судаковское, Ладожское и Белое, а также карьеры в посёлке Шапки. На местах лова, где находились рыбаки, спасатели провели с ними профилактические беседы и напомнили о действующем запрете выхода на лёд. Сейчас ледовое поле водоёма не устойчиво, а значит особенно опасно.

По факту гибели мальчика в реке Тосна возбуждено уголовное дело.

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Видео: Telagram/ Комитет правопорядка и безопасности ЛО