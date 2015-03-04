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На акватории реки Свирь спасатели провели профилактические беседы с рыбаками

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Также в рамках рейда спасатели провели мониторинг паводковой обстановки.

Спасатели поисково-спасательного отряда г. Новая Ладога совместно с сотрудниками администрации, полиции и ГИМС 21 марта провели рейд на льду реки Свирь в посёлке Свирица. Об этом рассказала Аварийно-спасательная служба ЛО.

В настоящее время ледовое поле водоёма не устойчиво, но на нём по-прежнему находятся любители подледного лова. В ходе профилактического мероприятия с рыбаками провели беседы об опасности выхода на лёд и действующем запрете.

Также в рамках рейда спасатели провели мониторинг паводковой обстановки. Подтоплений обнаружено не было.

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Видео: Telegram/ Аварийно-спасательная служба ЛО

 

Теги: лед, рыбаки
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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